Fleur Moors maakt favorietenrol waar en gaat na zilver van vorig jaar nu met goud naar huis

Een zilveren medaille vorig jaar en nu goud op het BK: Fleur Moors zal zich haar switch van het handbal naar de koers niet beklagen. Zij is de nieuwe Belgische kampioene bij de junioren.

In 2022 stuitte Moors op het BK nog op Xaydee Van Sinaey. Die was er deze keer niet bij en dus was Moors de grote favoriete. Zeker gezien de prima prestaties die ze dit seizoen ook bij de elite al leverde. De 17-jarige renster deed er ook niet lang over om de leiderspositie te veroveren. Haar ploeggenote Shanyl de Schoesitter leek aanvankelijk haar voornaamste belaagster en bleef hangen op tien à vijftien seconden.

Naarmate de wedstrijd vorderde was het Lore De Schepper die de rol van eerste achtervolgster op zich nam. Op twee ronden van het einde keek de veldrijdster uit Bonheiden tegen een achterstand van 23" aan op Moors. De Limburgse jongedame had dan weer een voorgift van 36" op De Schoesitter.

VALPARTIJTJES ZONDER ERG

De nummers 1 en 2 in koers schoven elk een keertje onderuit, zonder erg weliswaar. Moors diepte haar kloof alleen nog maar verder uit richting veertig seconden en meer en zorgde er voor dat ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal al een eerste keer op dit BK konden juichen. Ook omdat De Schoesitter als eerstejaarsjuniore het brons pakte. De Schepper bezorgde AG-NXTG de zilveren plak.