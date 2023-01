Strijd om Nederlandse titel duel tussen ploegmaats Baloise Trek Lions: Van der Haar haalt het van Nieuwenhuis

Het is een NK geworden in extreme omstandigheden. Van der Haar heeft ploegmaat Nieuwenhuis geklopt in de strijd om de Nederlandse titel.

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel waren vele ogen gericht op Lars van der Haar om zijn Nederlandse titel in het veldrijden te verdedigen. Net als bij de vrouwenwedstrijd was het al modder wat de klok sloeg. In die omstandigheden staken twee renners er duidelijk bovenuit: Van der Haar en ook Joris Nieuwenhuis.

Iets meer in de luwte is Nieuwenhuis dan ook bezig aan een prima seizoen. Bij Baloise Trek Lions waren ze al heel vroeg zeker dat de Nederlandse kampioen in hun kamp zou zitten. De twee mannen die het NK kleurden zijn immers ploegmaats.

VAN DER HAAR KLAART HET IN SLOTRONDE

Nieuwenhuis nam voortdurend de koppositie in, al was het voor beiden zware kost. De modder maakte hun gezichten haast onherkenbaar. Aan de materiaalpost in het slotronde nam Van der Haar het commando over en nadien kon hij zijn concurrent op een gaatje zetten dat niet meer te dichten viel. Van der Haar sukkelde nog even op de trap, maar had genoeg marge om te winnen. Nieuwenhuis klopte op zijn stuur van ontgoocheling.