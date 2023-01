Tim Merlier dacht aan stoppen met veldrijden: "Had meer interesse verwacht"

Tim Merlier heeft eraan gedacht om te stoppen met veldrijden. Toch besliste hij om de weg met het veld te blijven combineren.

Al enkele jaren focust Tim Merlier zich op de weg. In de winter rijdt hij wel nog altijd enkele crossen. Ook deze winter is dat zo. Zo reed hij al 4 crossen en eindigde hij 9e in Herentals en 13e in Koksijde.

Het had evengoed gekund dat Merlier deze winter niet in het veld te zien zou zijn. Hij overwoog om te stoppen met veldrijden. "Als Belgisch kampioen op de weg en iemand met crosservaring had ik meer interesse van de organisatoren verwacht. Ze waren niet superhappig om mij te contracteren", vertelde hij aan Wielerflits.

Toch kon Merlier zichzelf overtuigen om verder te crossen: "De nieuwe fiets (Specialized, red.) spreekt me aan en zonder specifieke training kan ik iets laten zien. Daarom wil ik het blijven doen."