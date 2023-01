Goud op EK en BK voor Vanthourenhout, wat kan er op het WK? "Van Aert en Van der Poel verslaan zal moeilijk zijn"

De kampioenschappen zijn dit seizoen voer voor Michael Vanthourenhout. EK, BK. Wat met het WK? Dat is nu ook wel iets waar aan gedacht moet worden.

Op het WK veldrijden in Hoogerheide zullen er natuurlijk nog wel een aantal straffe kleppers bijkomen. Daar is Vanthourenhout zich als geen ander van bewust. "Ik kan naar het WK toeleven met een rustig gevoel. Daar op het podium staan, zou heel mooi zijn. Aan goud denk ik niet. Dat zal er in principe niet in zitten."

In het bijzonder omdat man in vorm Van Aert specifiek naar het WK zal toeleven en er is uiteraard ook nog altijd ene Van der Poel om mee rekening te houden. "Wout van Aert en Mathieu van der Poel verslaan zal moeilijk zijn. We moeten realistisch blijven."

WK-BRONS OOK MOOI

Wat niet wil zeggen dat Vanthourenhout zonder ambitie naar Hoogerheide trekt. Graag zou de West-Vlaming ook daar op het podium staan. "Als ik met een bronzen medaille op het WK sta, zou ik heel tevreden zijn."