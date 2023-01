Nog meer veldritkampioenen: ook Zoe Bäckstedt, Persico, Venturini en Orts pakken de titel in hun land

Niet enkel in België en Nederland werd het nationaal kampioenschap gereden. Crossers als Bäckstedt en Persico bij de vrouwen en Venturini en Orts bij de mannen kroonden zich tot kampioen in hun thuisland.

Zoe Bäckstedt reed naar de Britse titel bij de vrouwen in het veldrijden. Haar eerste overwinning uit 2023. Cameron Mason was de beste Brit bij de mannen. In Italië was Silvia Persico zoals verwacht aan het feest. Bij de mannen was die eer weggelegd voor Filipo Fontana.

Frankrijk is het terrrein van Clément Venturini en de renner van AG2R Citroën zette dat nog eens netjes in de verf. Hélene Clauzel werd Franse kampioene. In Spanje is er nog een titel bijgekomen voor Felipe Orts bij de heren en Lucia González Blanco.

SCHREIBER WINT IN LUXEMBURG

Nog enkele anderen die de nationale veldrittitel veroverden het afgelopen weekend: Marie Schreiber (Luxemburg vrouwen), Thimon Rüegg (Zwitserland mannen) en Michael Boroš (Tsjechië mannen).