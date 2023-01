🎥 Remco Evenepoel heeft na een tijdje genoeg van wielertoerist in zijn wiel en maant hem aan te stoppen

Evenepoel kreeg in Spanje last van een wel erg taaie wielertoerist.

Remco Evenepoel bereidde net zoals heel wat renners zijn seizoen voor in Spanje. Met zijn regenboogtrui valt Evenepoel natuurlijk erg op. Wielertoerist en amateurrenner Artem Shcherbyna probeerde Evenepoel dan ook te volgen tijdens een van zijn trainingen.

Evenepoel was bezig met een intervaltraining en kon het wel een tijdje verdragen dat Shcherbyna in zijn wiel zat te hijgen, maar maakte hem daarna duidelijk dat hij ermee moest stoppen. De wereldkampioen reed dan maar weg van de man.

Evenepoel is intussen al in Argentinië voor de Ronde van San Juan, die zondag 22 januari begint en op 29 januari eindigt. Evenepoel won de laatste editie in San Juan in 2020, nadien kon de ronde niet meer doorgaan door corona.

Video van het incident (rond 3:00)