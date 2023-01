Bondscoach Vanthourenhout over Gerben Kuypers: "Begrijp dat niet echt goed, dat niemand die jongen oppikt"

Gerben Kuypers heeft nog altijd geen contract als prof.

Gerben Kuypers (22) is een van de revelaties van het veldritseizoen. Hij won onder meer vijf crossen in Frankrijk en was de beste in Essen. Kuypers werd ook Belgisch kampioen bij de elite zonder contract en vijfde algemeen, maandag in Otegem werd hij nog derde.

Toch heeft Kuypers nog altijd geen contract als prof. "Ik begrijp dat niet echt goed, dat niemand die jongen oppikt. Voorlopig is er echt nog niets", zei bondscoach Sven Vanthourenhout in de podcast Cross van PlaySports.

"Het probleem is dat Gerben in de afgelopen drie, vier jaar geen opvallend figuur was. Maar op zich, qua resultaten, deed hij het niet slecht. Bij de beloften was hij altijd mee in de nationale ploeg, maar hij heeft niet de uitschieters die anderen wel hebben", zegt Vanthourenhout nog.

Niet iedereen is zoals Thibau Nys

"Op zich is het ook niet abnormaal dat een jongere twee of drie jaar meer tijd nodig heeft. Het mag geen evidentie worden dat je op je negentien, zoals Thibau Nys, op het podium staat van het BK. Als die jongen nu nog twee jaar doorgroeit, dan is hij een vaste waarde in de top zes tot acht in elke veldrit", is de bondscoach ook stellig.