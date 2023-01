Michael Vanthourenhout over hoe hij een winnaar werd en zijn kansen op het WK tegen Van Aert en Van der Poel

Michael Vanthourenhout pakte zijn tweede trui van het seizoen in Lokeren.

Na het Europees kampioenschap in Namen pakte Michael Vanthourenhout (29) ook de Belgische titel in Lokeren. Die trui zal hij ten vroegste na het EK in november kunnen aantrekken doordat de Europese trui voorrang heeft.

Vanthourenhout won dit seizoen al zes crossen, hij deed nooit beter. Daar zit de zomer voor iets tussen. "Ik heb mijn trainingen wat anders aangepakt. Net iets meer volume. In de zomer heb ik op de weg ook geprobeerd om zolang mogelijk voorin me te rijden, terwijl het me vroeger om competitiekilometers ging", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vanthourenhout pakte dus nu al twee truien dit seizoen, op 5 februari wordt de derde van het seizoen uitgedeeld. Kan hij daar ook winnen? "Daar is het alles op Wout van Aert. Voor hetzelfde geld rijden Van der Poel en Van Aert direct weg. Of ze rijden elkaar in de vernieling. Kent Wout een slechte dag, dan kan dat mogelijkheden bieden voor mij. Anders niet. Al wil ik wel eens wereldkampioen worden", zegt Vanthourenhout nog.