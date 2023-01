Na Cavendish ook eindelijk nieuws over toekomst Quintana? "Hij reist af naar Europa om te tekenen"

De Colombiaan zit nog altijd zonder ploeg.

Na wekenlange geruchten heeft Mark Cavendish eindelijk officieel onderdak gevonden bij Astana. Maar ook nog een andere topper uit het peloton zit nog altijd zonder ploeg: Nairo Quintana

Quintana werd uit de Tour geschrapt nadat hij positief had getest op tramadol. Dat is geen doping, maar de pijnstiller is wel verboden door de UCI. De contractverlenging van Quintana tot eind 2025 bij Arkéa-Samsic werd daarna in onderling overleg verbroken.

Maar er zou nu toch nieuws op komst zijn. De vader van Nairo Quintana, Luis, heeft bij Noticias Caracol verklaard dat er snel nieuws komt. "Hij reist dit weekend af naar Europa." Bij welke ploeg dat zal zijn is nog niet duidelijk, maar Quintana verklaarde eerder al dat hij wel op WorldTour-niveau zou blijven rijden.