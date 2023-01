Florian Vermeersch over tweede plaats in Parijs-Roubaix: "Besef ook dat het moeilijk wordt om die prestatie te overtreffen"

Florian Vermeersch blijft bescheiden voor 2023.

Florian Vermeersch (23) pakte in 2022 zijn eerste profoverwinning in de Antwerp Port Epic. Vermeersch werd ook nog zesde op het BK tijdrijden. Toch kon hij zich niet doorzetten in de echte klassiekers.

Lotto-Dstny degradeerde uit de WorldTour en is de komende drie jaar een ProTeam. Toch mag het team nog in bijna alle koersen starten in 2023 door de goede prestaties in 2022. Toch zal het in 2023 ook moeten presteren om ook volgend jaar die wildcards nog te kunnen bemachtigen.

"Wij zijn er ons van bewust dat we ons na vorig seizoen moeten tonen, maar toch heb ik nu nog niet het gevoel dat het al "van moeten" is. Die druk zal wel opgevoerd worden als het openingsweekend nadert", zegt Florian Vermeersch bij Sporza.

Bescheiden eigen ambities

Vermeersch werd eind 2021 tweede in Parijs-Roubaix, maar voelt geen druk na die sterke prestatie. "Ik heb daar geen negatieve druk door ervaren, maar ik besef ook dat het moeilijk wordt om die prestatie te overtreffen." Voor zijn eigen ambities is Vermeersch opvallend bescheiden. "Ik wil een koers winnen. Gewoon eens winnen, het maakt niet uit welke koers. En voor de rest finales rijden"