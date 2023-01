Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) revalideert heel rustig en wil naar de Tour: "Dat zou de ultieme overwinning zijn"

Jonas Rickaert onderging twee keer een operatie aan zijn liesslagader.

Jonas Rickaert onderging in juni een eerste operatie aan zijn liesslagader. Rickaert maakte in september alweer zijn comeback, maar had enkele dagen later in een koers in Berlare weer hetzelfde gevoel als voor zijn eerste operatie.

Rickaert moest voor de tweede keer onder het mes. Zijn liesslagader was opnieuw vernauwd door een knikje en dat aan hetzelfde been, wat uitzonderlijk is. "Iedere renner heeft wel een soort van knikvorm in zijn liesslagader. Tachtig procent voelt er niets of nauwelijks iets van. Twintig procent heeft er echt last van en moet geopereerd worden", zegt Rickaert bij Het Nieuwsblad.

Sinds nieuwjaar zit Rickaert weer op de fiets, al zijn het nog maar ritjes van zo'n 50 kilometer. Rickaert wil begin april weer kunnen koersen en wil toewerken naar de zomer. "In juli, ruim een jaar na mijn eerste operatie, wil ik in de Tourselectie zitten. Dat zou de ultieme overwinning zijn", zegt Rickaert nog.