Julian Alaphilippe was "verrast" over uitspraken Patrick Lefevere: "De vraag om een nieuwe horizon op te zoeken is nooit gesteld"

Julian Alaphilippe beleefde in 2022 een rampjaar en Patrick Lefevere wil dat de voormalige wereldkampioen weer presteert.

Patrick Lefevere was in enkele interviews in de winter scherp voor Julian Alaphilippe. De tweevoudige wereldkampioen beleefde in 2022 een rampjaar met meerdere valpartijen en ook een coronabesmetting.

Volgens Lefevere was er een gesprek over of Alaphilippe zich nog op zijn plaats voelde bij de ploeg. Maar uit dat gesprek zou gebleken zijn dat Alaphilippe bij de ploeg wou blijven en het niet gehad heeft bij de ploeg.

Alaphilippe reageerde bij L'Equipe op die uitspraken van zijn baas. "De vraag om een nieuwe horizon op te zoeken is nooit gesteld. Bij de gesprekken tijdens de winter heb ik gezegd dat ik niet noodzakelijk elders wilde gaan. Elke discussie is goed verlopen met Patrick. Hij heeft me zulke zaken nooit rechtstreeks gezegd. Eerlijk: ik was een beetje verrast om dat te lezen", zegt de Fransman.