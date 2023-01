Greg Van Avermaet begint seizoen zondag in Spanje, een week eerder dan gepland

Greg Van Avermaet spelt zondag zijn eerste rugnummer op.

Normaal gezien zou Greg Van Avermaet (37) zijn seizoen beginnen in Frankrijk in de Ster van Bessèges (1-5 februari), maar Van Avermaet staat zondag al aan de start in Spanje, in de Clàssica Comunitat Valenciana.

Die beslissing werd genomen in samenspraak met het management. Van Avermaet en AG2R-Citroën beëindigen vrijdag een trainingsstage van 10 dagen in Spanje en anders zou de eerste koers te lang op zich wachten.

Van Avermaet begon de voorbije twee jaar ook in Bessèges en was daar telkens meteen goed met een top tien plaats in een rit of het eindklassement. Voor het openingsweekend rijdt Van Avermaet ook nog de Muscat Classic (9/02) en de Ronde van Oman (10-14/02).