Patrick Lefevere haalt uit naar verhaal in Britse pers over Mark Cavendish: "Zoiets doms heb ik nog nooit gelezen"

Voor Mark Cavendish komt er weer een nieuw avontuur aan. Tijdens zijn tweede passage bij Lefevere deden verhalen de ronde in de Britse pers die de CEO van wielerploeg Quick.Step maar moeilijk kon vatten.

Van Quick.Step gaat het dus naar Astana voor Cavendish. Patrick Lefevere doet in Het Laatste Nieuws nog eens het relaas van hoe het met de sprinter gelopen is bij Quick.Step. Het plan was dat de 'Manx Missile' eind 2021 zou stoppen, maar dan kwam er dat onverhoopte succes in de Tour. "Onder druk van wellicht de Britse pers zei hij dat hij toch nog een jaar wilde doorgaan", aldus Lefevere.

In 2022 was het echter Jakobsen die een plek in de Tour-selectie kreeg, zoals dat na de editie van 2021 al was voorzien. "Uit colère is hij dan maar Brits kampioen geworden", zegt Lefevere over Cavendish. "Toen kwamen er weer verhalen in de Britse pers, die ik verder niet lees, als zou ik Cavendish uit de Tour hebben gehouden omdat ik niet wilde dat hij het record van Merckx zou breken. Zoiets doms heb ik nog nooit gelezen."

OPPASSEN VOOR JAAR TEVEEL

De vraag is of Cav bij Astana niet aan het jaar teveel begint. "Dat is iets waar ik elke renner voor waarschuw. Het verhaal van Cavendish is dat hij nog niet zonder de koersfiets kan. Dat is zijn goed recht. Maar ik weet niet of het verstandig is." Of Cavendish na de evenaring van het recordaantal Tourritzeges van Merckx ook nog dat record kan breken, is een open vraag. "Ik durf niet zeggen van niet. Hij blijft Mark Cavendish."