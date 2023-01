Sponsor daagt Bas Tietema voor de rechter en eist een schadevergoeding voor verbreken samenwerking

Tietema richtte ondertussen een wielerteam op met een concurrent van de sponsor.

Bas Tietema richtte een eigen wielerteam op met Tour de Tietema-Unibet. Vorig jaar reed hij echter voor het Belgische Bingoal-Pauwels Sauzen-WB. Met gokbedrijf Bingoal had Tietema zijn bedrijf Tour de Tietema BV ook een samenwerking.

Volgens Bingoal, een concurrent van Unibet, bestaat de samenwerking met Tietema en zijn bedrijf echter nog altijd en het daagt diens bedrijf dan ook voor de rechter. "We hebben geprobeerd er onderling uit te komen, maar dat is niet gelukt. Dan rest ons alleen deze weg nog”, zegt de advocaat van Bingoal, Etiënne van Namen, in het Algemeen Dagblad.

"Wij denken dat we netjes hebben gehandeld en hebben ons goed voorbereid op het kort geding. We gaan er vol goede moed naar toe. We betreuren wel dat dit in de openbaarheid moet worden beslecht", zegt teammanager Wim Geraats van Tour de Tietema-Unibet.

Als de overeenkomst tussen Bingoal en Tour de Tietema BV niet wordt uitgevoerd dit jaar dan eist Bingoal een schadevergoeding want het is volgens hen contractbreuk.