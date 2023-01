Welles-nietesspelletje is voorbij: dan toch geen Ronde van de Provence in 2023

Neen, er komt dan toch geen Ronde van de Provence in 2023. Het leek wel een welles-nietesspelletje: de organisatie die bleef vasthouden aan de editie van dit jaar, ondanks toenemende zorgen. Franse instanties hebben dan maar de knoop doorgehakt.

Er staken twijfels de kop op over de editie van de Ronde van de Provence in 2023 wegens financiële en administratieve problemen. Marion Rousse, die eerder verbonden was aan de koersorganisatie, stapte op en zou dreigen met een juridische klacht. Desondanks bleef de organisatie beweren dat de editie van dit jaar zou doorgaan.

Dat blijkt nu dan toch niet het geval te zijn. De Franse wielerbond LFC en de LNC, een vereniging van Franse wielerwedstrijden, hebben er een streep door getrokken. Door LFC werd vastgesteld dat niet aan de voorwaarden voldaan kan worden om te organiseren.

ℹ Le 17 janvier 2023, le Conseil Fédéral d’Appel de la @FFCyclisme a constaté que les conditions suspensives à l’inscription du @TourProvenceOFF au calendrier route UCI 2023, établies le 21/12/2022, ne sont que partiellement réalisées par l’organisateur



➡ Lire la suite 👇🏻 pic.twitter.com/nFWkFXhxPR — LNC (@LNC_CYCLISME) January 18, 2023

"Het gevolg is dat de Ronde van de Provence zich niet kan inschrijven voor de UCI-kalender van 2023", staat nog in de mededeling van LNC te lezen.