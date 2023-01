Gianni Vermeersch de extra gemotiveerde aanwezige in Zonnebeke: "Crosscampagne met goed gevoel afsluiten"

Veel grote namen passen voor Zonnebeke. Wie wel aanwezig zal zijn, is Gianni Vermeersch. Hem mogen we dan ook dicht bij de beste plaatsen in de uitslag verwachten.

Veel crossers hebben andere prioriteiten dan zaterdag in Zonnebeke te rijden. Voor Vermeersch wacht er ook wel een belangrijke rol aan de zijde van Van der Poel in het voorjaar op de weg. "Maar aangezien de Omloop pas mijn eerste wegwedstrijd is, is een laatste competitieprikkel in het veld zeker nog op zijn plaats", stelt Vermeersch op de Exact Cross-site.

GEEN WERELDBEKER

De veldrit in Zonnebeke is één van de Exact Crossen in 2023. "In het verleden was de Kasteelcross meestal moeilijk in mijn kalender in te passen, maar dit jaar kan het wel, omdat ik pas voor het wereldbekercircuit. Noem de Exact Cross in Zonnebeke trouwens gerust een halve thuiscross. Ik woon er amper 15 kilometer af en mijn vriendin geeft les in de plaatselijke gemeenteschool. Aan motivatie zal het mij niet ontbreken."

De grootste tegenstand zal van mannen als Gergen Kuypers, Ryan Kamp en Vincent Baestaens komen. "Moeilijk in te schatten of ik hen kan kloppen. De vorm op zich is goed. Maar dat volstaat tegenwoordig niet meer om de concurrenten die meer cross-specifiek getraind hebben te kloppen. Ik ga in elk geval het beste van mezelf geven om mijn crosscampagne met een positief gevoel af te sluiten."