Ploeg ontkent komst van Nairo Quintana die weinig opties voor een nieuwe ploeg heeft

Nairo Quintana is nog steeds op zoek naar een ploeg. De laatste tijd werd hij weer aan een ploeg gelinkt, maar die hebben zijn komst ontkend.

Sinds Nairo Quintana in de Tour de France op tramadol werd betrapt en zijn contract bij Arkéa-Samsic niet werd verlengd, is hij nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg.

Quintana werd de laatste tijd gelinkt aan Team Corratec, maar in Mundo Ciclístico ontkende sportief directeur Serge Parsani zijn komst. "Financieel was het niet mogelijk. We kwamen niet tot een akkoord", klonk het.

Daar moet ook nog aan toegevoegd worden dat Corratec zich recent bij het MPCC, de Beweging voor Geloofwaardig Wielrennen, vervoegde. Die ploegen willen niet dat Quintana zich bij een van hun ploegen aansluit, omdat hij op tramadol werd betrapt.