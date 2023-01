De profs of de beloften? Shirin van Anrooij maakt haar keuze voor het WK in Hoogerheide bekend

Shirin van Anrooij heeft haar keuze voor het WK gemaakt. Dat heeft ze via de website van Baloise Trek Lions laten weten.

Na de wereldbeker in Benidorm wou Shirin van Anrooij nog niet zeggen of ze op het WK bij de elite of de beloften zou rijden. Ze ging het maandag bekend maken.

Op de website van haar ploeg Baloise Trek Lions maakte ze haar beslissing bekend. Ze zal op 5 februari in Hoogerheide bij de beloften rijden.

“Er komen nog veel jaren aan waarin ik voor een podiumplaats bij de elites kan strijden, terwijl ik in Hoogerheide mijn periode als belofte mooi wil afsluiten. Ik kies ervoor om mijn carrière stap voor stap uit te bouwen en wil daarbij geen stappen overslaan”, klinkt het bij van Anrooij.

WERELDKAMPIOEN BIJ DE JUNIOREN

“In 2020 in Dübendorf werd ik de allereerste wereldkampioen bij de junioren dames", ging van Anrooij verder. "In Hoogerheide ga ik nog een keer proberen alles voor die mooie regenboogtrui te geven. Ik blijf dus nog een jaartje U23, om vervolgens een plan richting de komende jaren te maken."

“De voorbije weken heb ik veel gepraat met de mensen om me heen en ik ben blij dat zowel mijn familie als mijn team deze beslissing ondersteunen. Ik had het gevoel dat het een ‘nu of nooit’ kans op een elite wereldtitel ging zijn, maar er was geen foute keuze en geeft alleen maar extra motivatie richting de komende jaren", besloot van Anrooij.