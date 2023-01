Jenthe Biermans debuteert met 2e plaats bij Arkéa-Samsic: "Dankzij het team"

Jenthe Biermans heeft gedebuteerd voor Arkéa-Samsic. Hij deed dat met een 2e plaats.

In de Classica Comunitat Valenciana was Arnaud De Lie (Lotto Dstny) duidelijk de snelste in de sprint aan het einde van de eendagswedstrijd. Achter hem sprintte Jenthe Biermans naar een 2e plaats. Zo debuteerte de Belg met een podiumplaats bij Arkéa-Samsic.

"Het is ook mijn 1e podium als prof", liet Biermans via de website van zijn team weten. "En ik ben erg blij dat ik van het team deel mag uitmaken. Ik ben zelfverzekerd en het team vertrouwt me ook."

"Het plan was dat ik zou sprinten als ik het bergachtige deel zou overleven", ging Biermans verder. "Anders was het voor Clément Champoussin. Ik was dus aanwezig en mijn ploegmaats brachten me perfect naar de finish. Met mijn 2e plaats sta ik nu in de schijnwerpers, maar zonder het team was dat nooit gelukt. Het is dankzij hen."