Nieuwe meesterknecht onder indruk van Evenepoel: "Mijn zesde plaats in Giro trok Patrick Lefevere over de streep"

Om Evenepoel goed te kunnen bijstaan, heeft Patrick Lefevere een potentiële meesterknecht aangetrokken en dat is Jan Hirt.

De Tsjech verklaart zijn overstap van Intermarché-Wanty-Gobert (zoals de ploeg vorig jaar noemde) naar Soudal Quick-Step in Het Laatste Nieuws. Toen Hirt hoorde over de interesse van Quick-Step, was hij uiteraard gecharmeerd. "De ploeg waar je presteert en beter wordt bij aankomst bij vertrek inboet aan kwaliteit. Dat wilde ik ook wel eens uittesten. Zien of ik me tot een sterkere renner kan ontwikkelen dan ik ben."

Remco Evenepoel de Giro helpen winnen is zijn voornaamste doel dit jaar. Dan helpt het wel dat Hirt goede herinneringen heeft aan die grote ronde. "Mijn zesde plaats in de Giro trok Patrick Lefevere over de streep." Er zat in de editie van 2022 overigens ook een ritzege bij.

Nooit zag ik op een fiets iemand sterker dan Remco

Zijn nieuwe kopman heeft alvast reeds indruk gemaakt. "Nog meer dan ik vooraf had gedacht. Nooit zag ik op een fiets iemand sterker dan Remco. Op training wil hij altijd met ons spelen. Vaak passen we, omdat we ons bewust zijn van het niveauverschil en ons anders stikkapot rijden. Aan een normaal, regulier tempo volgen we. Maar als hij met zijn gevreesde intervals begint, merk je het contrast."