Philippe Gilbert voorspelt toekomst van Arnaud De Lie: "Binnen paar jaar meedoen in Amstel en Parijs-Roubaix"

Arnaud De Lie is de nieuwe jonge ster aan het Belgische wielerfirmament. Philippe Gilbert heeft nog met hem samen gereden en is dus goed geplaatst om zijn mogelijkheden in te schatten.

Gilbert kwam zondag langs op Velofollies in Kortrijk en had daar voor Sporza een gesprek met Karl Vannieuwkerke. Ook het potentieel van Arnaud De Lie kwam aan bod. "Ik weet dat de druk groot is op hem. Niet enkel van de ploeg, maar ook van de media en de mensen. Ik denk dat we rustig moeten blijven. Ik denk dat hij koersen zoals de Omloop, en De Panne kan winnen. Koersen van tweehonderd kilometer."

De Lie gaat dit jaar al proeven van Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Wellicht is het eerst kwestie om ervaring op te doen in plaats van daar meteen kans te maken. "Voor de grote klassiekers in het voorjaar is het misschien nog iets te vroeg. Hij won vorig jaar wel Plouay, maar dat was in het najaar."

De Lie gaat veel kansen krijgen om te winnen

Wel is het zeker dat er veel meer in zijn verschiet ligt dan enkel de sprints. "Hij is redelijk zwaar en gespierd, maar klimt wel goed. Hij gaat veel kansen krijgen om te winnen", voorspelt Gilbert. "Hij kan zeker meedoen binnen een paar jaar in de Amstel Gold Race en zeker in alle Vlaamse koersen en Parijs-Roubaix. Dat is een zekerheid. Luik-Bastenaken-Luik is wel te zwaar"