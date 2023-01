Adrie van der Poel bouwt het parcours voor WK in Hoogerheide, maar doet dat niet in voordeel van zoon Mathieu: "Nee, dat gaat ook niet hè"

Het WK veldrijden komt steeds dichterbij.

In het weekend van 4 en 5 februari wordt er weer voor de regenboogtruien in het Nederlandse Hoogerheide gestreden. Ook in 2009 en 2014 was dat het geval. En ook nu weer is Adrie van der Poel betrokken bij de bouw van het parcours.

Van der Poel is dat al jaren bij de cross in Hoogerheide. "We doen dit al jaren met een vaste groep enthousiaste mensen. We hebben voor het WK wat nieuwe dingen in het parcours zitten, dus dat is hartstikke leuk", zegt hij bij het Nederlandse Omroep Brabant.

Week 2 van de opbouw van het WK-parcours. Inmiddels staan de bruggen, de sponsoring wordt op de trap geplakt. Het ‘bovenste’ deel van het parcours lijkt grotendeels af te zijn qua hekken. Onder, bij de VIP-tent, moeten de eerste hekken nog worden geplaatst. #Hoogerheide2023 #cx pic.twitter.com/gfFI4uZTGv January 23, 2023

"Het wordt zeker zwaar, maar het moet natuurlijk geen loopkoers worden. Daarom wachten we nog even met het uitzetten van sommige stukken", zegt hij nog. Adrie van der Poel mag dan wel parcoursbouwer zijn en vader van één van de topfavorieten, van partijdigheid zal geen sprake zijn.

"Of ik rekening houdt met de rug van Mathieu? Nee, dat gaat ook niet hè. Je moet roeien met de riemen die je hebt", verzekert Adrie van der Poel.