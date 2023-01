Fabio Jakobsen in de Ronde van San Juan nu wel aan het feest

Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) heeft de 2e rit in de Ronde van de San Juan gewonnen. Hij kwam er op het einde nog net uit en won met een ultieme jump.

Het was warm in Argentinië en er stond ook nauwelijks wind. En dat voor de langste etappe in de Ronde van San Juan (201 km). Bovendien ging het in de 1e kilometers voortdurend bergop.

Toch was er een vroege vlucht met onder meer Oscar Sevilla. Al was hun lot bezegeld. De sprintersploegen verenigden zich na de lange klim en slokten de vluchters op tijd op.

In de sprint was er mooi voorbereidend werk van Remco Evenepoel, maar daarna zette Danny van Poppel Michael Morkov een hak door hem aan de dranghekken vast te zetten. Fabio Jakobsen moest rondgaan en zag nog net op tijd de zee opengaan. Hij sprintte in de ruimte en jumpte nog net op tijd als 1e zijn wiel over de finishlijn. Voor Fernando Gaviria (Movistar), Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) en Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) die het werk van van Poppel zo niet had kunnen afmaken. Bennett blijft leider.