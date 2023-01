Overvaller Mark Cavendish schuldig bevonden

Een overvaller die in november 2021 het huis van Mark Cavendish binnendrong is schuldig bevonden. Samen met 3 medeplichtigen drong hij het huis van Cavendish binnen. Op zijn precieze strafmaat moet hij nog wachten.

Het was november 2021. 4 overvallers drongen het huis van Mark Cavendish en Peta Todd binnen. Ze hoorden iets en Todd ging gaan kijken en kwam oog in oog te staan met de overvallers. Ze ging Cavendish waarschuwen om het paniekalarm op te zetten, maar Cavendish slaagde daar niet in omdat een van de overvallers zich op hem had gestort en had een groot mes vast.

"De overvallers eisten horloges", getuigde Cavendish voor de rechtbank. "Als we die niet zouden geven, zou hij snel steken." Cavendish kreeg ook enkele klappen op zijn ribben, die toen na een val in de Zesdaagse van Gent een herstellende was van een klaplong.

"VEILIGHEIDSGEVOEL WEGGENOMEN"

In totaal maakten de overvallers 2 horloges van Richard Mille (zo'n 800 000 euro), telefoons en koffers van Louis Vuitton buit. "Veel erger is het gevoel van bescherming, privacy en waardigheid dat bij mijn jonge gezin werd weggenomen. De buit was groot, maar het veiligheisgevoel dat ze hebben weggenomen, is veel erger", getuigde Cavendish. Todd getuigde verder nog dat de overvallers nog verder naar geld en juwelen op zoek gingen.

Romario Henry is nu schuldig geacht voor de feiten. Op zijn straf is het nog wachten. Een andere verdachte, Oludewa Okorosobo, bleef ontkennen en werd door de jury vrijgesproken.