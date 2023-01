Tadej Pogacar blijft leider op de wereldranking en wordt achtervolgd door 3 Belgen

Tadej Pogacar blijft de leider op de wereldranking. In zijn zog volgen 3 Belgen in de top 6. Ook begint het ploegenklassement vorm te krijgen.

De UCI-ranking wordt wekelijks geüpdatet en geeft de prestaties van de laatste 52 weken weer. Daardoor tellen de meeste resultaten van 2022 begin 2023 nog mee.

Zo staat Tadej Pogacar na de Tour Down Under nog altijd aan de leiding. In Australië reed hij niet mee. Hij begint op de weg zijn seizoen pas in de UAE Tour. Die 1e plaats heeft Pogacar onder meer aan zijn zeges in de Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico, de GP van Montréal en de Ronde van Lombardije te danken.

Achter Pogacar staan 2 Belgen. Wout Van Aert gaat nipt Remco Evenepoel af. De zeges en vele ereplaatsen brachten Van Aert naar plaats 2. Evenepoel staat op plaats 3 dankzij zijn zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK. Onder meer daardoor staat België nog altijd comfortabel 1e op de landenranking.

Er staat nog een andere Belg in de top 10. Arnaud De Lie staat nog atlijd comfortabel op plaats 6. Zijn zege in de Classica Comunitat Valenciana heeft daarbij zeker geholpen. Wel voelt hij de hete adem van Pello Bilbao die na een goede Tour Down Under (ritzege en 3e plaats in het eindklassement) 10 plaatsen opschoof.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5131 punten

2. Wout Van Aert: 4525 punten

3. Remco Evenepoel: 4402,5 punten

4. Jonas Vingegaard: 3154 punten

5. Alexandr Vlasov: 2484 punten

6. Arnaud De Lie: 2393 punten

7. Pello Bilbao: 2251 punten

8. Stefan Küng: 2180 punten

9. Michael Matthews: 2137,67 punten

10. Alexander Kristoff: 2099 punten

© photonews

Voor de ploegen wordt er wel terug vanaf 0 geteld. UAE staat aan de leiding dankzij de zege van Jay Vine in de Tour Down Under. Zij worden achtervolgd door Jayco-AlUla, Bahrain-Victorious, INEOS Grenadiers en AG2R Citroën. Intermarché-Circus-Wanty staat als 1e Belgische ploeg op plaats 6. Ook Soudal Quick-Step staat in de top 10. Lotto Dstny staat op plaats 12 en Alpecin-Deceuninck op plaats 30. De ranking moet nog duidelijk gevormd worden.