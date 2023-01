Alaphilippe denkt niet dat regenboogtrui invloed zal hebben op Evenepoel: "Hij moet voortdoen zoals hij bezig is"

Julian Alaphilippe rijdt niet meer in de regenboogtrui.

Na twee wereldtitels op rij moest Julian Alaphilippe zijn regenboogtrui afgeven in het Australische Wollongong. Maar met Remco Evenepoel bleef de trui wel mooi binnen de ploeg. Bij Het Nieuwsblad geeft Alaphilippe nog wat advies aan de wereldkampioen.

Alaphilippe mocht de trui twee jaar dragen. In 2022 beleefde hij niet zo'n goed jaar met vele valpartijen en ziekte. Volgens Alaphilippe valt het niet mee als je die trui draagt en je achter de feiten aanloopt. Hij denkt nu ook dat hij meer vrijheid zal krijgen, al wil hij ook niet zeggen dat alle tegenslagen aan die regenboogtrui lagen.

Remco Evenepoel draagt nu de regenboogtrui. Alaphilippe denkt niet dat het veel invloed zal hebben op Evenepoel: "Hij moet voortdoen zoals hij bezig is en zich blijven amuseren. Hij ontdekt straks wel wat het is om in die regenboogtrui te koersen", zegt Alaphilippe nog.