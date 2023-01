'Eindelijk profcontract in zicht: Gerben Kuypers staat dicht bij een Belgische ploeg'

Het moet er haast wel komen, dat profcontract voor Gerben Kuypers. Een Belgische ploeg is hier met de veldrijder over aan het onderhandelen.

Verschillende media melden dat een profcontract nu echt wel in het verschiet ligt voor Gerben Kuypers. Hoewel de 22-jarige West-Vlaming bezig is aan een prima veldritseizoen, bleef dat tot dusver uit. Zijn goede prestaties werden onlangs nog beloond met een Belgische titel bij de elite zonder contract en een selectie voor het WK bij de profs.

Volgens Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad is het Intermarché-Circus-Wanty dat Kuypers wil binnenhalen. Dat zal dan in de eerste plaats voor het veldritproject van het team zijn, maar mogelijk zit er ook wel iets in op de weg.

NOG GEEN MONDELING AKKOORD

Bij HLN benadrukken Kuypers en zijn entourage wel dat er geen sprake is van een mondeling akkoord, zoals elders wel reeds gemeld werd. De besprekingen moeten dus nog leiden tot een uitkomst die voor alle partijen voldoening geeft, vooraleer Gerben Kuypers zich profrenner mag noemen.