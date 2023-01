Enkel Wout van Aert is er niet bij in Belgische selectie voor laatste Wereldbeker van het seizoen

Voor de laatste manche van de Wereldbeker wordt naar Frankrijk getrokken.

De beslissing in het eindklassement is al gevallen in de Wereldbeker en dus was de cross in Besançon niet meer verplicht voor bijvoorbeeld Laurens Sweeck. Maar hij start net zoals vele anderen toch.

In vergelijking met Benidorm zijn enkel Wout van Aert en Daan Soete er niet bij in Frankrijk, voor de rest zijn het dezelfde namen. Zo zijn Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout er allemaal bij. Vanthourenhout moest in Benidorm op het laatste moment nog afzeggen door ziekte.

Ook de beloften krijgen voor de vijfde keer dit seizoen een aparte cross in Besançon. Thibau Nys won de vorige vier manches en is er net als Emiel Verstrynge en Joran Wyseure weer bij.

Elite heren

Thijs Aerts

Jens Adams

Vincent Baestaens

Eli Iserbyt

Timo Kielich

Gerben Kuypers

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Elite vrouwen

Julie Brouwers

Kiona Crabbé

Jana Dobbelaere

Alicia Franck

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Beloften mannen