Renners Alpecin-Deceuninck gaan nu ook voeding afwegen met speciale app: "Onze renners en zeker ook Mathieu van der Poel waren vragende partij"

De Belgische ploeg moet mee met zijn tijd.

Vooral bij Jumbo-Visma en Wout van Aert is het verhaal van het afwegen van de voeding al goed ingeburgerd en ook bekend bij het brede publiek. Ook DSM is een van de ploegen die er gebruik van maakt.

Alpecin-Deceunick, dat vanaf dit jaar een WorldTour-team is, maakt nu gebruik van een voedingsapp, van Foodmaker. "We werken al vier jaar met eigen koks en algemene voedingsschema's op basis van gewicht en type renner. Onze renners en zeker ook Mathieu van der Poel waren vragende partij voor individuele voedingsschema's. Daarvoor hadden we een app nodig", zegt performance mangager van de ploeg, Kristof De Kegel bij HLN.

Ook ploegmanager Philip Roodhooft zegt dat het tijd was dat de ploeg meer op voeding begon te letten. "De rol van voeding is aan een steile opmars bezig. Om op het hoogste niveau van performance te blijven acteren, moesten we deze stap nu zetten. Mochten we vandaag nog werken als in 2019, toen we de Amstel Gold Race wonnen met Mathieu, stonden we niet meer op de foto.3