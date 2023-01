Cian Uijtdebroeks kan rustig groeien in de schaduw van Remco Evenepoel: "We zullen hem niet vergelijken"

Met Cian Uijtdebroeks heeft België nog een groot rondetalent.

Remco Evenepoel zorgde zijn zege in de Vuelta voor het eerst in 44 jaar nog eens voor een Belgische winnaar van een grote ronde. De kans dat België nog eens zo lang zal moeten wachten is klein.

Want naast Remco Evenepoel heeft België nog een groot talent voor de grote rondes: Cian Uijtdebroeks (19). Uijtdebroeks won vorig jaar overtuigend de Ronde van de Toekomst en rijdt dit jaar normaal de Vuelta.

Doordat Evenepoel het zo goed doet kan Uijtdebroeks rustig groeien, zonder al te veel aandacht zoals dat bij Evenepoel wel het geval was. "We zullen hem niet vergelijken. Hij houdt de boot af en toch ligt er al druk op hem. Maar hij is erg intelligent, staat met zijn beide voeten op de grond, hij koerst graag en hij werkt hard", zegt José De Cauwer bij Sporza.