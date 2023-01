David Gaudu spaart ploegmaat en boegbeeld van Groupama-FDJ niet: "Hij weet dat ik hem niet in de Tour wil"

Het zit er bovenarms op bij Groupama-FDJ.

Het nieuwe wielerseizoen is nog maar net van start gegaan of Groupama-FDJ moet al een eerste brandje blussen tussen zijn kopmannen. David Gaudau (26), vorig jaar vierde in de Tour, haalde uit naar zijn ploegmaat Arnaud Démare (31).

Gaudu maakt onder meer met een woordspelling duidelijk dat hij Démare een gebrek aan snelheid in de sprint verwijt. "Dat we niet praten en niet veel samen koersen is een voordeel. Als hij wil, kan ik het nog eens in zijn gezicht zeggen. Ik ben niet bang van hem."

Gaudu werd vorig jaar dus vierde in de Tour, Démare koos weer voor de Giro na een teleurstellende Tour in 2021. Dit jaar zou Démare opnieuw naar de Tour trekken, maar dat zint Gaudu niet. "Hij weet dat ik hem niet in de Tour wil. Ik heb het hem al gezegd. De oorlog is nog niet voorbij. We zijn op kruistocht."

Excusus Gaudu

Ondertussen heeft Gaudu op zijn sociale media zijn excuses aangeboden. Een eerste reactie verwijderde hij nog, daarna schreef hij: "Ik mocht die uitspraken nooit in het openbaar gedaan hebben. Mijn excuses voor de ploeg en Arnaud."