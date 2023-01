Lampaert sprint naar plaats 4 in de Ronde van San Juan: "Ik had graag op het podium gestaan"

Yves Lampaert stond in de Ronde van San Juan bijna op het podium, maar het werd na een lange sprint uiteindelijk plaats 4.

Normaal is Fabio Jakobsen de man van de sprints bij Soudal Quick-Step, maar op de zware klim tijdens rit 4 moest hij eraf. Zo mocht Yves Lampaert zijn eigen kans gaan.

Alles werd uiteindelijk op de sprint gezet. "Ik wist dat ik moest meegaan met Fernando Gaviria en Peter Sagan", vertelde Lampaert aan Sporza. "Ik zat redelijk rap in de wind en ook zijn ze iets sneller dan mij. Ik moest hen laten gaan."

Zo werd Lampaert 4e, want Filippo Ganna die in de slotkilometer nog aanviel, eindigde nog voor hem. Zo werd het net geen podium voor Lampaert. "Ik had graag op het podium gestaan, maar moet nu met een 4e plaats tevreden zijn", sloot hij af.