Louis Vervaeke pakt in de Trofeo Calvia bijna zijn 1e profzege: "Op de laatste klim speelde ik alles of niets"

Louis Vervaeke heeft in de Trofeo Calvia bijna zijn 1e profzege geboekt, maar Rui Costa was in de sprint sneller dan de Belg.

In de afdaling van de Coll de Soller waren er 12 renners weggereden. Daarbij zaten 5 renners van Soudal Quick-Step. Al viel Ilan Van Wilder na een val, zonder te veel erg, weg. In het slot sprong Louis Vervaeke nog weg, maar hij moest in de sprint voor Rui Costa de duimen leggen.

"We probeerden in de finale onze goede kaarten uit te spelen, maar misschien was ik niet de beste kaart", vertelde Louis Vervaeke na de streep aan Belga. "Ik ben niet de snelste en speelde alles of niets op de laatste klim, maar Rui Costa en de andere medevluchter kwamen in de afdaling nog terug. Daarna wist ik dat het in de sprint tegen Costa heel moeilijk zou worden. Mijn 2e plaats is een logisch resultaat."

Vervaeke wil vooral het positieve onthouden: "We hebben getoond hoe gemotiveerd we zijn. Dat geeft vertrouwen voor de volgende koersen hier op Mallorca."