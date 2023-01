Marianne Vos heeft voor tweede keer last van vernauwde bekkenslagader: "Zij moet de afweging maken"

Marianne Vos moest afzeggen voor het WK veldrijden in Hoogerheide door een blessure.

Geen Marianne Vos (35) op het WK veldrijden in Hoogerheide op 4 februari. De Nederlandse heeft opnieuw last van een vernauwde bekkenslagader. In 2020 werd de Nederlandse al eens geopereerd aan dezelfde blessure.

"Het is voor haar niet een heel leuke crosswinter geweest. Ze kan vijf of zes minuten heel goed fietsen op het niveau wat ze moet hebben. Dat is te zien in haar eerste ronden. Maar daarna moet ze temporiseren om aan het einde weer redelijke ronden te rijden", zegt ploegleider Jan Boven in het AD.

"Ze opereren niet graag een tweede keer. Maar het is ook afhankelijk van de status en drive van Marianne", zegt Boven. Annemiek van Vleuten onderging ook twee keer zo’n operatie aan dezelfde blessure. "Marianne is nog niet klaar met fietsen, maar zij moet de afweging maken."