België rekent onder meer op Laurens Sweeck en Marion Norbert Riberolle voor gemengde estafette op WK veldrijden

Het WK veldrijden in Hoogerheide wordt dit jaar opnieuw afgetrapt met een gemengde estafette. Op vrijdag al wordt de gemengde estafette gereden, waarbij mannen en vrouwen uit elke categorie, junioren, beloften en elite samen rijden.

Belgian Cycling, de Belgische wielerfederatie, heeft zijn selectie bekend gemaakt voor die koers. Xaydée Van Sinaey, Julie Brouwers, Marion Norbert Riberolle, Antoine Jamin, Joran Wyseure en Laurens Sweeck zullen België vertegenwoordigen.

Vorig jaar in Fayetteville eindigden de Belgen derde, de Italianen wonnen toen.

In case you were wondering which riders are going to tackle the 1st official Team Relay at the UCI Cyclo-cross World Championships in Hoogerheide 🇳🇱🤔



Here's our @BELCyclingTeam 👇 | https://t.co/lkziT8h2tH#Hoogerheide2023 pic.twitter.com/bJrdrc3bXO