Eli Iserbyt de beste van de rest na Wout van Aert in Hamme: "Deze tweede plaats doet deugd"

Iserbyt was de beste achter Wout van Aert en doet ook een zaak in het klassement.

Aan Wout van Aert was opnieuw niets te doen in Hamme en dus streed Eli Iserbyt samen met zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout en Pim Ronhaar om de twee overige plekjes op het podium.

Iserbyt won het pleit en werd tweede in Hamme, zijn tweede podium op rij na de derde plaats in Benidorm. "Deze tweede plaats doet deugd. Ik moest er even inkomen, maar de laatste twee rondes voelde ik me weer goed en kon ik uitlopen op Lars van der Haar", zei Iserbyt in het flashinterview.

Dat Iserbyt kon uitlopen in het klassement van de X²O Trofee heeft hij mede te danken aan Pim Ronhaar, een ploegmaat van Lars van der Haar. "Met Pim Ronhaar hadden we een beetje een derde ploegmaat in de kopgroep. Hij reed altijd een stevig tempo."

Eerst nog Besançon, daarna wat rust richting WK

Iserbyt tankte dus vertrouwen de afgelopen crossen na zijn mindere BK. Hij dubbelt als één van de weinigen dit weekend en rijdt dus ook Besançon. "Morgen rijd ik nog in Besançon om wat extra hardheid in te bouwen, om dan volgende week wat rustiger aan te doen."