Fem van Empel wint laatste cross voor WK: "Wilde hier met een goed gevoel weggaan en dat is wel gelukt"

Fem van Empel heeft haar laatste cross voor het WK winnend afgesloten.

Fem van Empel kreeg in Hamme geen concurrentie van Puck Pieterse en reed dus bijna onbedreigd naar de overwinning. Uiteindelijk won ze met een voorsprong van meer dan een minuut op Van Anrooij en Alvarado.

Al na één ronde was Van Empel alleen weg. "Het was niet de bedoeling om gelijk de leiding te nemen. Ik was nogal vermoeid van de stage in Spanje, maar gelukkig heb ik hier toch kunnen winnen", zei de Nederlandse in het flashinterview.

"Ik probeerde zo constant mogelijk te rijden en op sommige momenten toch even een versnelling te plaatsen, om toch die prikkel te krijgen. Ik wilde hier met een goed gevoel weggaan en dat is wel gelukt", zei de Europese kampioene nog.

Wat met het WK?

Van Empel is samen met Puck Pieterse toch de topfavoriete voor het WK volgende week. Toch wil Van Empel de druk afhouden. "Ik heb al mijn doelen al behaald. Volgende week is een dag apart, maar ik zal er alles aan doen om er dan ook weer te staan. Het wordt een normale trainingsweek zoals altijd, ik pak het aan als iedere andere wedstrijd. De voorbereiding hoeft ook niet heel anders te zijn."