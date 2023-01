Wout van Aert wint met overmacht de Flanderiencross in Hamme en lijkt klaar voor het WK

Van Aert heeft zijn laatste wedstrijd voor het WK gewonnen.

Wout van Aert koos voor de cross in Hamme als laatste voor het WK volgende week en ontweek daarmee Mathieu van der Poel die zondag start in Besançon. Van Aert nam de kopstart maar bleef nog even in het pak met Iserbyt, Vanthourenhout, Soete en Ronhaar. Lars van der Haar moest al snel achtervolgen en een val hielp daar ook niet bij.

De modderige loopstrook bij de materiaalpost was spek naar de bek van Van Aert. Hij zette de rest onder druk en na een kwartier liet hij de rest dan ook achter. Van Aert bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit.

Makkelijke zege voor Van Aert

Ronhaar, Iserbyt en Vanthourenhout bleven bij elkaar, Van der Haar kwam stilaan dichter bij de drie maar kon nooit aansluiten. Bij Ronhaar brak de veer en Iserbyt en Vanthourenhout waren weg.

Wout van Aert net als zijn ploeggenote bij Jumbo-Visma, Fem van Empel, onbedreigd naar de zege in Hamme. Eli Iserbyt werd tweede op 46 seconden, Michael Vanthourenhout derde op 51 seconden. Pim Ronhaar werd vierde, Lars van der Haar vijfde. Van Aert lijkt helemaal klaar voor het WK.