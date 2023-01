Is WK de laatste cross in Hoogerheide? "Gehoopt dat we door zouden gaan als Grote Prijs Mathieu van der Poel"

Het WK organiseren en dan 'finito' in Hoogerheide? Het kan. Als de Grote Prijs Mathieu van der Poel zou de veldrit dan niet bekend kunnen staan.

Wanneer het niet gaat om een kampioenschap, heet de cross in Hoogerheide tot dusver de GP Adrie van der Poel. Voorzitter Jan Prop van de organisatie geeft een inkijk in de werking in het AD. "We werken bijvoorbeeld nooit met hetzelfde draaiboek. En Adrie verandert constant iets aan het parkoers. Allemaal om de mensen binnen de organisatie scherp te houden. We mogen nooit op de automatische piloot gaan draaien."

Er is nu wel een probleem om deel te blijven uitmaken van de Wereldbeker. Flanders Classics claimt immers een achttal branches. "In al die branches hebben ook wij sponsors. In een aantal gevallen hoeft dat volgens Flanders Classics elkaar niet te bijten, maar bij een of twee is er wel een probleem."

STEDEN

Prop ziet ook een evolutie waarbij steeds meer voor grote steden gekozen wordt om te organiseren. "Maar waar blijft Hoogerheide als er - net als in de marathonwereld - wordt gekozen voor de steden waar het geld zit en Flanders Classics overal al haar sponsors meebrengt." Gaat het WK dan de laatste cross worden in Hoogerheide? "Ik durf er nog geen antwoord op te geven."

"In je achterhoofd houd je er ergens rekening mee, maar het zou voor ons een enorme teleurstelling zijn wanneer het er niet meer zou zijn", bekent Prop. "Stiekem hebben we altijd gehoopt dat we na de carrière van Mathieu op dit niveau door zouden gaan als de Grote Prijs Mathieu van der Poel. Bij ons heeft-ie leren crossen tijdens het jeugdprogramma. Het zou triest zijn dat het zover niet komt."