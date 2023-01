Brent Van Moer kent na een zorgeloze winter een goed seizoensbegin

Brent Van Moer heeft al een goed gevoel overgehouden aan zijn 1e koersen in 2023. Een van de redenen is een zorgeloze winter.

In de Classica Comunitat Valenciana reed Brent Van Moer in 2023 zijn openingskoers. Een week later werd hij 3e in de GP La Marseillaise. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat die resultaten voor hem een bevestiging van een zorgeloze winter zijn.

Zo kon Van Moer tijdens de ploegstages alles meedoen. Dat kon hij een jaar eerder niet. Hij won toen nog herstellende van een heupbreuk. Dat verschil zorgt er ook voor dat het in het hoofd goed zit en dat de benen op volle toeren draaien. In de GP La Marseillaise toonde Van Moer dat hij bergop zijn mannetje kan staan.

Ook het team presteert goed. Naast de ereplaats van Van Moer waren er ook ereplaatsen van Lennert Van Eetvelt en Jarne Van De Paar. Ook zorgde Arnaud De Lie al meteen voor een zege. Dat verbaast Van Moer niet. De samenwerking tussen de trainers van de ploeg en die van de renners werd geoptimaliseerd. Ook wordt alles op alle vlakken beter opgevolgd. Alles te samen maakt dat een verschil. Daardoor is Van Moer ervan overtuigd dat de ploeg zich nog verder zal laten horen.