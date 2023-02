🎥 'All-In': docuserie over Jumbo-Visma vanaf maart te bekijken

Benieuwd hoe het er echt aan toegaat bij Jumbo-Visma? Een docuserie neemt u mee achter de schermen bij de ploeg van Wout van Aert.

Deze docuserie zal vanaf 1 maart te bekijken zijn bij Prime, zo meldt Jumbo-Visma via de sociale media. 'All-in: Team Jumbo-Visma', zo zal de documentaire heten. Tijdens het succesvolle seizoen in 2022 werden alle belevenissen bij de Nederlandse wielerploeg op beeld vastgelegd.

"De documentaireserie volgt een jaar lang de beste wielerploeg ter wereld, Team Jumbo-Visma, achter de schermen. Kijkers krijgen een unieke inkijk in de succesformule van de ploeg, inclusief hun privéleven, felle discussies en emotionele hoogte- en dieptepunten", staat op het YouTube-kanaal van Prime te lezen.

Ook de officiële trailer van deze serie is nu al te bekijken. En voorts is het aftellen tot maart. Het kan niet anders dan dat de glansprestaties van Wout van Aert ook aan bod zullen komen in deze serie.