🎥 VIDEO: Dit zijn de veranderingen aan het parcours in Hoogerheide in vergelijking met 2014

Na 2009 en 2014 trekt het WK veldrijden nog eens naar Hoogerheide.

Het WK veldrijden komt als maar dichter. Vrijdag staat met de mixed relay al een eerste onderdeel op het programma. Zaterdag en zondag volgen dan elke dag drie crossen, met de mannen elite als afsluiter.

In 2014 vochten Stybar en Nys voor het laatst een duel uit in Hoogerheide voor de wereldtitel. Sindsdien is er wel wat veranderd aan het parcours en dat laat Sirocco Cycling zien, zij konden het parcours al eens gaan bekijken.

Het verleggen van de balkjes naar een locatie dichter bij de finish, wat in het voordeel van Mathieu van der Poel zou zijn, was al bekend, maar hier en daar zijn nog wel wat veranderingen.