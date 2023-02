🎥 Alweer feest voor Intermarché-Circus-Wanty: Biniam Girmay wint met overmacht in eerste rit Ronde van Valencia

Net als in de Ster van Bessèges werd in de Ronde van Valencia de eerste rit gereden. Onderweg moesten twee klimmetjes van tweede categorie worden beklommen, maar een sprint leek er wel te komen.

Vijf renners kozen voor de vlucht van de dag, met daarbij één Belg, namelijk Ward Vanhoof van Team Flanders-Baloise. Vanhoof loste als voorlaatste, de laatste vluchter werd op zo'n 60 kilometer van de streep gegrepen.

Olav Kooij, de sprinter van Jumbo-Visma en Alexander Kristoff moesten bergop lossen. Kooij kwam nog terug, voor Kristoff lukte dat niet. De Spanjaard Bou probeerde het nog in de laatste kilometers, maar het werd toch een sprint.

Jumbo-Visma bracht Kooij goed naar voor, maar het was Biniam Girmay die het eerst aanzette, vanop zo'n 300 meter en ook een mooie voorsprong nam. Kooij werd op meer dan een lengte tweede, daarna kwamen drie renners van Movistar met Garcia Cortina, Rojas en Aranburu.

Intermarche continues its winning streak in Spain. 🔥Nobody blocked him this time so Biniam Girmay took his first victory of the season in the opening stage of @VueltaCV . 💪🇪🇷 Kooij had no chance to even catch that wheel. #VCV2023pic.twitter.com/s0cURJtA1R