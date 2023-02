Roger De Vlaeminck vindt niet dat andere Belgen plaats moeten maken op WK voor Van Aert: "Ik zou niet meegedaan hebben"

De Vlaeminck heeft nog altijd een mening over de cross van tegenwoordig.

Roger De Vlaeminck werd twee keer wereldkampioen in het veld, in 1968 bij de amateurs in Luxemburg en in 1975 bij de profs in het Zwitserse Melchnau. Ook de cross van vandaag volgt hij nog altijd. Hij vindt onder meer dat wat hij in zijn tijd deed, straffer is dan wat Van Aert nu doet.

"Ik was nog straffer. Van Aert kan niet bergop zoals ik. Ik heb Merckx gelost in de zware in cols in de Tirreno of de Ronde van Zwitserland. Dat kan Van Aert niet met Pogacar. En die is nog maar half zo goed als Merckx. Allez, in mijn ogen, hé.", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Aert start op het WK vanop de tweede startrij, de Belgen op rij één zullen allicht plaats moeten maken in de eerste ronde. "Vanthourenhout zegt dat de andere Belgen straks opzij moeten gaan voor Van Aert. Hadden ze dat ooit tegen mij gezegd, hij had zijn WK mogen houden. Ik zou niet meegedaan hebben", zegt hij nog.