Tom Van Asbroeck (32) hoopt rampjaar 2022 snel te vergeten: "Hopelijk liggen alle plagen van Egypte nu achter de rug"

Vorig jaar had hij veel tegenslag, hij hoopt dit jaar beter te doen.

Tom Van Asbroeck (32) startte dit jaar in de vijf koesen in de Challenge Mallorca. In het begin liep het nog wat stroef met een opgave en buiten tijd aan komen, maar in de Trofeo Palma sprintte Van Asbroeck naar de zevende plaats, toen Vernon won voor Girmay en Van de Paar.

"Het gevoel zat goed, maar het was wennen om nog eens een massaspurt te betwisten. Mijn zevende plaats is een opsteker na een stresserende winter", zegt Van Asbroeck bij Het Nieuwsblad.

Veel ellende in 2022

Van Asbroeck beleefde in 2022 een rampjaar. In januari testte hij positief op corona, in Parijs-Nice viel hij uit met een bronchitis. "Bij de aanloop naar Gent-Wevelgem liep ik een trombose op in de voorarm en ik kreeg koersverbod van de ploegarts."

Daarna moest Van Asbroeck vooral in dienst rijden door de degradatiestrijd, maar Israel-Premier Tech degradeerde toch. In 2023 hoopt Van Asbroeck dan ook dat alle ellende achter zich ligt. "Hopelijk liggen alle plagen van Egypte nu achter de rug."