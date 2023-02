Twee overwinningen na drie koersdagen voor Arnaud De Lie: het begin van een fantastisch seizoen van de bevestiging

Arnaud De Lie (20) begon zijn profcarrière al met negen overwinningen in 2022. De jongeling hield zijn ploeg bijna eigenhandig in de WorldTour, maar het lukte op het einde net niet.

De ploeg degradeerde, maar De Lie doet gewoon verder met winnen in 2023. Drie koersdagen heeft hij op dit moment, twee overwinningen staan er al op zijn naam. Met de Classica Valenciana en de eerste rit in de Ster van Bessèges pakte De Lie al zijn tiende en elfde profoverwinning.

Vooral de ritzege in Bessèges maakte indruk. De Lie nestelde zich in het wiel van Mads Pedersen, wachtte geduldig en sprintte dan de Deen uit het wiel. Op een aankomst waar de Deen topfavoriet was maakte De Lie toch stevig indruk.

En dat belooft toch voor de rest van het seizoen. Het wordt dus uitkijken naar wedstrijden zoals Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Wevelgem waar De Lie toch stilaan een van de topfavorieten wordt. Er gaat alleszins nog veel plezier beleefd worden aan de Waal.

Arnaud De Lie won the first stage of Etoile de Besseges with a monstrous uphill sprint against world-class Mads Pedersen and Cosnefroy. That's pretty frightening stuff for a 20-year old. 😳 #EtoiledeBesseges

