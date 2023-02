Joran Wyseure wil regenboogtrui bij beloften niet zomaar afgeven: "Het is al eens gelukt dus waarom niet nog eens"

Joran Wyseure is een van de Belgen in de selectie voor het WK bij beloften.

Vorig jaar in Fayetteville werd Joran Wyseure ietwat verrassend wereldkampioen bij de beloften. Hij kon wegrijden en pakte de wereldtitel. Dat zal dit jaar niet zo makkelijk gebeuren denkt hij.

Een scenario als vorig jaar is sowieso niet haalbaar. Het zal echt veel moeilijker koersen worden", zegt Wyseure bij Wielerflits. In de zeven wedstrijden voor beloften dit jaar eindigde Wyseure telkens in de top tien, in Koksijde en Hamme won hij nog.

De twee die vorig jaar zilver en brons pakten, Verstrynge en Nys, zullen nu ook topfavoriet zijn denkt Wyseure. "Nys en Verstrynge staan voor mij net boven de rest. Zij zijn echte killers."

De wereldkampioen van Fayetteville wil zijn trui ook niet zomaar afgeven. "Het is al eens gelukt, wereldkampioen worden, dus waarom niet nog eens." Maar met een podium zou Wyseure ook al blij zijn.