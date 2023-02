Opnieuw is er op het WK veldrijden de mixed relay, maar wat is dat ook alweer?

In Fayetteville pakte de UCI voor het eerst met een mixed relay op een WK veldrijden uit. Dat was toen een test event en het werd door Italië gewonnen. De UCI keurde het event goed en ook in Hoogerheide zal er dus een mixed relay zijn.

WAT De mixed relay kennen we ook al van het WK op de weg. Een renner of groep renners legt een parcours zo snel mogelijk af. Bij de finish krijgt de volgende het signaal om te vertrekken en zelf het parcours af te werken. In de cyclocross werkt een renner of renster elk om beurt het parcours af. Op het einde van de ronde is er de wisselzone. Daar wordt de volgende aangetikt. Het land waarvan de laatste renner als 1e over de finish rijdt, kroont zich tot wereldkampioen. WIE Elk deelnemend land bestaat uit 6 renners en rensters. De selectie bestaat uit 3 mannen en 3 vrouwen. Die mogen in een volgorde naar keuze ingezet worden. De renners zijn: Prof of belofte (mannen)

Belofte of junior (mannen)

Junior (mannen)

Prof of belofte (vrouwen)

Belofte of junior (vrouwen)

Junior (vrouwen) Bondscoach Sven Vanthourenhout koos voor Xaydée Van Sinaey (junioren-vrouwen), Julie Brouwers (beloften-vrouwen), Marion Norbert Riberolle (elite-vrouwen), Antoine Jamin (junioren-mannen), Joran Wyseure (beloften-mannen) en Laurens Sweeck (elite-mannen). In Fayetteville werd België 3e. WANNEER De mixed relay geeft het startschot van het WK in Hoogerheide. De afspraak is op vrijdag om 12.30 uur. Het event wordt niet uitgezonden op tv. FAVORIETEN Nederland heeft toppers in elke categorie en is daardoor de topfavoriet. Met Fem van Empel, Tibor Del Grosso, Ryan Kamp, Lauren Molengraaf, Leonie Bentveld en Guus van den Eijnden heeft Nederland een topploeg. De voornaamste concurrenten zijn België (zie hierboven), Groot-Brittannië (Thomas Mein en Zoe Bäckstedt), titelverdediger Italië (Silvia Persico en Filippo Fontana), Frankrijk (Hélène Clauzel en Joshua Dubeau) en de Verenigde Staten (Clara Honsinger en Curtis White). Die hebben toppers, maar niet in elke categorie. *** Nederland ** België, Groot-Brittannië * Italië, Frankrijk, Verenigde Staten