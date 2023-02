Roland Liboton zag Wout Van Aert graag forfait geven voor het BK

Wout Van Aert had half januari het BK veldrijden overgeslagen. Dat zag Roland LIboton graag gebeuren.

Tegenwoordig rijdt Wout Van Aert nog 10 tot 12 crossen per winter. Daardoor heeft hij een voordeel tegenover de renners die een hele winter in het veld rijden.

Roland Liboton was nooit fan van renners die een beperkt crossprogramma reden. Hij is daarin tegenwoordig milder geworden, maar aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat het bij hem nog altijd wringt, als hij Van Aert of Mathieu van der Poel ziet rijden.

Daarom vond Liboton het ook goed dat Wout Van Aert het BK eens oversloeg. Zo kon volgens hem eens een echte crosser Belgisch kampioen worden. Anders zouden die jongens volgens Liboton hun carrière zonder titel of trui afsluiten.